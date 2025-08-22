Ani výstavný gól na body nestačil. West Ham zbabral zápas s Chelsea, diváci bučali

Trevoh Chalobah strieľa gól v zápase West Ham - Chelsea.
Trevoh Chalobah strieľa gól v zápase West Ham - Chelsea. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. aug 2025 o 23:10
Chelsea nastrieľala v londýnskom derby päť gólov.

Premier League - 2. kolo

West Ham - Chelsea 1:5 (1:3)

Góly: 6. Paqueta - 15. Pedro, 23. Neto, 34. Fernandez, 54. Caicedo, 58. Chalobah

LONDÝN. Futbalisti londýnskej Chelsea vyhrali piatkový zápas druhého kola Premier League na pôde West Hamu jednoznačne 5:1.

Skóre derby otvorili domáci zásluhou Lucasa Paquetu, no už v polčase prehrávali 1:3 a po dvoch zápasoch sú na dne tabuľky s nulou na bodovom konte.

VIDEO: Výstavný gól Lucasa Paquetu v zápase proti Chelsea

Chelsea si napravila chuť z duelu, v ktorom remizovala s Crystal Palace 0:0.

Po štvrťhodine hry vyrovnal brazílsky útočník Joao Pedro, na ktorého nadviazal Pedro Neto víťazným gólom už o osem minút neskôr.

Najlepší zápas neodchytal ani brankár Mads Hermansen, po ktorého neistých zákrokoch inkasoval West Ham dva góly po zmene strán. Diváci už v prvom polčase opúšťali svoje miesta na tribúne a po konci zápasu bučali.

Tabuľka Premier League

Premier League

    pi 23:10
