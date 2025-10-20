Od výmeny trénera stále nevyhrali. Kladivári opäť nezískali ani bod a sú predposlední v tabuľke

Premier League - 9. kolo
West Ham - Brentford 0:2 (0:1)
Góly: 43. Thiago, 90.+5 Jensen (obaja Brentford)
LONDÝN. Futbalisti Brentfordu zdolali v dohrávke 9. kola Premier League v malom londýnskom derby West Ham United 2:0.
Skóre otváral v prvom dejstve Brazílčan Igor Thiago, finálnu podobu výsledku dal v nadstavenom čase druhého polčasu dánsky stredopoliar Mathias Jensen.
VIDEO: Gól Jensena na 2:0 pre Brentford
Domáci West Ham tak naďalej ostáva v zóne zostupu, keď figuruje na predposlednej 19. priečke. Nový tréner Nuno Espirito Santo odkoučoval na lavičke kladivárov tri ligové zápasy, v ktorých jeho zverenci získali len jeden bod. Hostia zo západu Londýna sú na 13. mieste.