Od výmeny trénera stále nevyhrali. Kladivári opäť nezískali ani bod a sú predposlední v tabuľke

Radosť hráčov Brentfordu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. okt 2025 o 23:10
Hostia poskočili na 13. miesto.

Premier League - 9. kolo

West Ham - Brentford 0:2 (0:1)

Góly: 43. Thiago, 90.+5 Jensen (obaja Brentford)

LONDÝN. Futbalisti Brentfordu zdolali v dohrávke 9. kola Premier League v malom londýnskom derby West Ham United 2:0.

Skóre otváral v prvom dejstve Brazílčan Igor Thiago, finálnu podobu výsledku dal v nadstavenom čase druhého polčasu dánsky stredopoliar Mathias Jensen.

VIDEO: Gól Jensena na 2:0 pre Brentford

Domáci West Ham tak naďalej ostáva v zóne zostupu, keď figuruje na predposlednej 19. priečke. Nový tréner Nuno Espirito Santo odkoučoval na lavičke kladivárov tri ligové zápasy, v ktorých jeho zverenci získali len jeden bod. Hostia zo západu Londýna sú na 13. mieste.

Tabuľka Premier League

Premier League

