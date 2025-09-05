Funkciu prijal so cťou. Weah povedie komisiu FIFA na pomoc v boji proti rasizmu

Do komisie patria aj Drogba či Adebayor.

ZÜRICH. Bývalý libérijský reprezentant George Weah povedie odbornú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorej účelom je pomoc v boji proti rasizmu.

Komisia má podporovať iniciatívy proti rasizmu či vzdelávanie v tejto oblasti. Má 16 členov, medzi ktorých patria niekdajší svetoví hráči ako Didier Drogba, Emmanuel Adebayor alebo Briana Scurryová.

„Je mi cťou zastávať túto funkciu. Ako som to robil v minulosti a robím to doteraz, vždy budem vyvíjať maximálne úsilie na podporovanie tohto športu, pretože futbal je život,“ uviedol Weah podľa AP.

Libérijčan si v minulosti obliekal dresy Paríža St. Germain či AC Miláno. Najúspešnejšie obdobie kariéry zažil v 90-tych rokoch, v roku 1995 získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. Dodnes je jej jediný africký držiteľ.ač ny

