Ničili domy jeho rodine, vyhrážali sa mu smrťou. Rooney priznal trpké obdobie po prestupe

Wayne Rooney.
Wayne Rooney. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. dec 2025 o 16:07
ShareTweet0

V roku 2004 čelil vyhrážkam smrťou od fanúšikov Evertonu.

Bývalý anglický futbalista Wayne Rooney priznal, že v roku 2004 čelil vyhrážkam smrťou od fanúšikov Evertonu.

Práve z liverpoolskeho klubu prestúpil v tom čase do Manchestru United, kde strávil veľkú väčšinu svojej úspešnej kariéry.

Bývalý útočník, držiteľ piatich titulov v Premier League a jedného v Lige majstrov, prestúpil do United ako 18-ročný za 27 miliónov libier.

„Dom mojich rodičov bol posprejovaný a rozmlátený. Posprejovaný bol aj dom mojej vtedajšej priateľky a súčasnej manželky.

V takých chvíľach musíte byť mentálne silní a musia vám pomôcť ľudia vo vašom okolí,“ povedal 40-ročný Rooney v relácii The Wayne Rooney Show.

Premier League

    Wayne Rooney.
    Wayne Rooney.
    Ničili domy jeho rodine, vyhrážali sa mu smrťou. Rooney priznal trpké obdobie po prestupe
    dnes 16:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Ničili domy jeho rodine, vyhrážali sa mu smrťou. Rooney priznal trpké obdobie po prestupe