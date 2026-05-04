Celtic s Rangers vládnu škótskej lige štyri desaťročia. Tento rok to vyzerá na zmenu

Futbalisti Hearts
ČTK|4. máj 2026 o 21:16
Hráč Hearts sa opäť priblížili k senzačnému zisku titulu.

Futbalisti Hearts v 35. kole škótskej ligy otočili domáci zápas s Rangers a víťazstvom 2:1 sa opäť priblížili k senzačnému zisku titulu.

Tím z Edinburghu má tri kolá pred koncom trojbodový náskok pred druhým Celticom, tretí Rangers strácajú už sedem bodov.

Rangers mohli víťazstvom oživiť šance na titul a od 23. minúty viedli po góle Sterlinga. Po zmene strán otočili skóre Kingsley a domáci kapitán Shankland.

Hearts ešte čakajú zápasy v Motherwelle, s Falkirkom a v poslednom kole kľúčový duel na ihrisku Celticu. Veľa môže napovedať už nasledujúce kolo, v ktorom dôjde na glasgowské derby.

Celtic a Rangers vládnu škótskej lige už 40 rokov, posledným iným šampiónom bol v sezóne 1984/85 Aberdeen pod vedením legendárneho Alexa Fergusona. Hearts získali majstrovský titul naposledy v roku 1960.

