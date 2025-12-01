Slovenky v prvej fáze nenašli premožiteľa. Vybojovali si postup do Ligy A

Slovenské futbalistky do 19 rokov.
Slovenské futbalistky do 19 rokov. (Zdroj: SFZ, Autor: Attila Boráros)
TASR|1. dec 2025 o 15:43
ShareTweet0

V poslednom skupinovom zápase zdolali Luxembursko.

Prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov - Liga B

Luxembursko - Slovensko 0:3 (0:3)

Góly: 16. a 20. Havalecová, 14. Bekečová

Slovenské futbalistky do 19 rokov zvládli aj záverečné vystúpenie v 1. kole kvalifikácie ME 2026 a zahrajú si v Lige A.

Družstvo trénera Jozefa Jelšica nazbieralo v troch dueloch 2. skupiny „béčka“ plný počet deväť bodov a postup potvrdilo v priamom súboji o prvú priečku víťazstvom nad Luxemburskom 3:0.

Slovenky na turnaji v Albánsku predtým zdolali rovesníčky z Lichtenštajnska (11:0) a v piatok deklasovali aj domáce Albánsko 6:0. Turnaj ukončili so skóre 20:0.

Reprezentácie

Jaroslav Tvrdík.
Jaroslav Tvrdík.
Niektorí reprezentanti sú odtrhnutí od reality, vraví šéf Slavie. Vyjadril sa aj k trénerovi
dnes 16:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovenky v prvej fáze nenašli premožiteľa. Vybojovali si postup do Ligy A