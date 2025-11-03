Radosť v nadstavenom čase. Janov sa dočkal prvého víťazstva v sezóne

Radosť hráčov FC Janov
Radosť hráčov FC Janov (Autor: X/Genoa CFC)
TASR|3. nov 2025 o 21:06
ShareTweet0

V tabuľke je osemnásty.

SASSUOLO. Futbalisti FC Janov sa v 10. kole dočkali prvého víťazstva v prebiehajúcej sezóne Serie A.

V pondelok uspeli na ihrisku Sassuola 2:1, keď o zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Leo Östigaard.

Vďaka tomu poskočil jeho tím na 18. miesto tabuľky so šiestimi bodmi. Sassuolo je priebežne na 11. priečke.

Lazio si doma poradilo 2:0 s Cagliari a sériu neporaziteľnosti v talianskej lige natiahlo na šesť zápasov. Góly rímskeho celku, ktorý sa v tabuľke posunul na ôsmu priečku, dali v 66. min Gustav Isaksen a v nastavení Mattia Zaccagni.

Serie A - 10. kolo:

US Sassuolo – FC Janov 1:2 (0:1)

Góly: 47. Berardi – 18. Malinovskyj, 90.+3 Östigaard

Lazio Řím - Cagliari 2:0 (0:0)

Góly: 66. Isaksen, 90.+1 Zaccagni

Tabuľka Serie A

Serie A

    Radosť hráčov FC Janov
    Radosť hráčov FC Janov
    Radosť v nadstavenom čase. Janov sa dočkal prvého víťazstva v sezóne
    dnes 21:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Radosť v nadstavenom čase. Janov sa dočkal prvého víťazstva v sezóne