Radosť v nadstavenom čase. Janov sa dočkal prvého víťazstva v sezóne

SASSUOLO. Futbalisti FC Janov sa v 10. kole dočkali prvého víťazstva v prebiehajúcej sezóne Serie A.
V pondelok uspeli na ihrisku Sassuola 2:1, keď o zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Leo Östigaard.
Vďaka tomu poskočil jeho tím na 18. miesto tabuľky so šiestimi bodmi. Sassuolo je priebežne na 11. priečke.
Lazio si doma poradilo 2:0 s Cagliari a sériu neporaziteľnosti v talianskej lige natiahlo na šesť zápasov. Góly rímskeho celku, ktorý sa v tabuľke posunul na ôsmu priečku, dali v 66. min Gustav Isaksen a v nastavení Mattia Zaccagni.
Serie A - 10. kolo:
US Sassuolo – FC Janov 1:2 (0:1)
Góly: 47. Berardi – 18. Malinovskyj, 90.+3 Östigaard
Lazio Řím - Cagliari 2:0 (0:0)
Góly: 66. Isaksen, 90.+1 Zaccagni