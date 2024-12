Dúbravka konečne dostal šancu, odmenil sa nulou. Liverpool musel zachraňovať remízu

Liverpoolčania prehrávali na Anfielde od 11. minúty, keď hráči ich londýnskeho súpera precízne zvládli rýchly protiútok, do ktorého sa zapojilo päť hráčov a na konci dokázal loptu dostať do siete Andreas Pereira.

Cestu za obratom "červeným" výrazne skomplikoval Andrew Robertson, ktorý o päť minút na to zatiahol ručnú brzdu a uvidel červenú kartu.

Liverpool aj v oslabení dokázal vyrovnať, keď tesne po zmene strán hlavičkoval do siete po centri Mohameda Salaha Cody Gakpo, no Fulham sa opäť dostal do vedenia.

V 76. minúte po ďalšej úspešnej kontre skóroval Rodrigo Muniz. Aspoň bod zariadil domácim Diogo Jota v 86. minúte. Liverpool mal po sobote na čele náskok päť bodov pred druhou Chelsea.