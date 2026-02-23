Šeško potvrdil skvelú formu. Slovinec natiahol sériu United bez prehry

Benjamin Šeško oslavuje gól.
Benjamin Šeško oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. feb 2026 o 23:33
ShareTweet0

Strelil jediný gól zápasu proti Evertonu.

Premier League - 27. kolo

Manchester United - Everton FC 1:0 (0:0)

Gól: 71. Šeško

Striedajúci Benjamin Šeško zariadil Manchestru United v anglickej Premier League víťazstvo 1:0 na ihrisku Evertonu.

Hostia si upevnili štvrté miesto. Slovinský útočník, ktorý prestúpil vlani v auguste z Lipska, v 71. min zakončil rýchlu akciu ďalšej letnej posily Kamerunčana Bryana Mbeuma.

Dvadsaťšesťročný Šeško, ktorý prišiel na ihrisko v 58. minúte, potvrdil výbornú streleckú formu.

Za posledné štyri ligové zápasy sa trafil trikrát. V tomto kalendárnom roku nastrieľal v lige a pohári už šesť gólov.

Manchester United vyhral v Premier League päť z uplynulých šiestich stretnutí a pod vedením dočasného kouča Michaela Carricka získal 16 bodov z 18 možných.

Po 27. kole odskočil piatej Chelsea na rozdiel troch bodov. Rovnako ďaleko má k tretej Aston Ville, ktorá v sobotu rovnako ako "Blues" len remizovala.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Benjamin Šeško oslavuje gól.
    Benjamin Šeško oslavuje gól.
    Šeško potvrdil skvelú formu. Slovinec natiahol sériu United bez prehry
    dnes 23:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Šeško potvrdil skvelú formu. Slovinec natiahol sériu United bez prehry