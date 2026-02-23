Šeško potvrdil skvelú formu. Slovinec natiahol sériu United bez prehry

Premier League - 27. kolo
Manchester United - Everton FC 1:0 (0:0)
Gól: 71. Šeško
Striedajúci Benjamin Šeško zariadil Manchestru United v anglickej Premier League víťazstvo 1:0 na ihrisku Evertonu.
Hostia si upevnili štvrté miesto. Slovinský útočník, ktorý prestúpil vlani v auguste z Lipska, v 71. min zakončil rýchlu akciu ďalšej letnej posily Kamerunčana Bryana Mbeuma.
Dvadsaťšesťročný Šeško, ktorý prišiel na ihrisko v 58. minúte, potvrdil výbornú streleckú formu.
Za posledné štyri ligové zápasy sa trafil trikrát. V tomto kalendárnom roku nastrieľal v lige a pohári už šesť gólov.
Manchester United vyhral v Premier League päť z uplynulých šiestich stretnutí a pod vedením dočasného kouča Michaela Carricka získal 16 bodov z 18 možných.
Po 27. kole odskočil piatej Chelsea na rozdiel troch bodov. Rovnako ďaleko má k tretej Aston Ville, ktorá v sobotu rovnako ako "Blues" len remizovala.