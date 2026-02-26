Príjmy klubov Premier League z televíznych práv za dekádu narástli o 1,5 miliardy

TASR|26. feb 2026 o 14:05
Anglická súťaž má veľkú finančnú silu.

Príjmy klubov anglickej futbalovej Premier League z predaja televíznych práv sa v rokoch 2014 až 2024 zvýšili o 1,5 miliardy eur.

Uviedla to nová správa Európskej futbalovej únie (UEFA), podľa ktorej sa v rovnakom období zvýšili príjmy v ostatných 53 najvyšších ligových súťažiach v európskych krajinách len o 1,6 miliardy.

Údaje uviedli v správe UEFA o financovaní a investíciách európskych klubov, ktorú zverejnili vo štvrtok ráno. Z nich je zrejmá finančná dominancia anglického futbalu.

Zatiaľ čo celkové príjmy klubov Premier League sa zvýšili o 3,5 miliardy eur a príjmy klubov v štyroch ďalších hlavných európskych ligách vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Španielsku vzrástli o 5,9 miliardy, tak ostatných 649 klubov v najvyšších súťažiach na kontinente zaznamenalo rast iba o 3,5 miliardy.

Finančná sila Premier League sa prejavila aj v údajoch o čistých výdavkoch na prestupy.

V správe sa uvádza, že celkové príjmy európskych klubov mali v roku 2025 prvýkrát prekonať hranicu 30 miliárd eur. V roku 2017 príjmy prekročili 20 miliárd a v roku 2007 desať miliárd. Informovala agentúra dpa.

