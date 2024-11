Hancko zabezpečil Feyenoordu jeden bod, šláger dňa rozhodol jediný gól Kórejčana

Hostia prehrávali ešte v 72. minúte 0:3, no potom predviedli parádnu stíhaciu jazdu, napokon vydreli bod a predĺžili svojmu súperovi sériu bez víťazstva na šesť zápasov.

Poľský útočník potreboval na stovku gólov 125 zápasov, ktoré odohral v dresoch Borussie Dortmund, Bayernu Mníchov a Barcelony. V nadstavenom čase 101. gólom uzavrel na konečných 3:0. Pre Brest to bola prvá prehra v hlavnej fáze LM.

Kataláncov poslal do vedenia jubilejným gólom, ktorý strelil v 10. minúte z penalty. Pred ním dosiahli na trojciferný počet gólov v LM iba rekordér Cristiano Ronaldo (140 gólov) a Lionel Messi (129).

Na čele neúplnej tabuľky sú hráči Interu Miláno, ktorí v utorok doma zdolali RB Lipsko 1:0. O výsledku rozhodol vlastný gól obrancu hostí Castella Lukebu. Inter neinkasoval ani v piatom zápase LM a súťaž priebežne vedie so skóre 7:0 a 13 bodmi.

Hráči Sparty Praha prehrali s Atleticom Madrid hladko 0:6. Pre slovenského krídelníka Lukáša Haraslína sa duel skončil už v 27. minúte za stavu 0:1, keď striedal pre zranenie.

Po dva góly hostí strelili argentínski útočníci Julian Alvarez a striedajúci Angel Correa. Sparta prehrala v LM tretí duel za sebou a po piatich zápasoch má na konte štyri body za víťazstvo nad Salzburgom a za remízu so Stuttgartom. Atletico zaznamenalo tretí triumf a má deväť bodov.

Haraslín patril v úvode stretnutia k najaktívnejším hráčom Sparty a robil súperovým obrancom veľké starosti.

V 25. minúte ho oblúčikom vysunul za obranu Kairinen, slovenský reprezentant to mal na dlhú nohu a do tutovky sa nedostal, no vzápätí sa chytil zozadu za stehno a v bolestiach sa zvalil na zem.