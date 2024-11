Arsenal FC Arsenal má na lavičce stále stejného lodivoda, kterým je Španěl Mikel Arteta. Londýnský klub měl docela náročný začátek sezóny komplikovaný několika zraněními mezi obránci a hlavně byl na několik týdnů mimo hru kapitán Martin Odegaard. Ten už je ale zpátky a marodka se Arsenalu téměř vyprázdnila. V domácí soutěži se nachází Arsenal na čtvrtém místě se ztrátou devíti bodů na vedoucí Liverpool a naposledy si zvedl náladu vítězstvím 3:0 doma nad Nottinghamem po výborném výkonu. V lize mistrů Arsenal zatím nasbíral sedm bodů za dvě výhry, jednu remízu a jednu porážku a patří mu až dvanáctá příčka. Pokud chce tedy Arsenal postoupit přímo do osmifinále, tak musí zabrat, na první osmičku ztrácí dva body.

Arsenal FC Arsenal má na lavičce stále stejného lodivoda, kterým je Španěl Mikel Arteta. Londýnský klub měl docela náročný začátek sezóny komplikovaný několika zraněními mezi obránci a hlavně byl na několik týdnů mimo hru kapitán Martin Odegaard. Ten už je ale zpátky a marodka se Arsenalu téměř vyprázdnila. V domácí soutěži se nachází Arsenal na čtvrtém místě se ztrátou devíti bodů na vedoucí Liverpool a naposledy si zvedl náladu vítězstvím 3:0 doma nad Nottinghamem po výborném výkonu. V lize mistrů Arsenal zatím nasbíral sedm bodů za dvě výhry, jednu remízu a jednu porážku a patří mu až dvanáctá příčka. Pokud chce tedy Arsenal postoupit přímo do osmifinále, tak musí zabrat, na první osmičku ztrácí dva body.