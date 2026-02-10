VIDEO: Chelsea zaváhala na domácom trávniku s nováčikom. Tottenham opäť prehral

Cole Palmer skóruje z pokutového kopu v zápase s Leedsom United.
Cole Palmer skóruje z pokutového kopu v zápase s Leedsom United.
Manchester United remizoval s West Hamom.

Futbalisti FC Chelsea remizovali v utorňajšom zápase 26. kola anglickej Premier League s Leedsom United 2:2.

V tabuľke sú na piatom mieste o bod za Manchestrom United, ktorý remizoval pôde West Hamu 1:1.

„The Blues" viedli na Stamford Bridge 2:0 po góloch Joaa Pedra a Colea Palmera, no Leedsu sa podarilo vyrovnať. Bod pre United zachránil v nadstavení Benjamin Šeško.

VIDEO: Cole Palmer premieňa pokutový kop

Nedarí sa Tottenhamu Hotspur, ktorý v domácej súťaži nevyhral už osem zápasov. V utorok „kohúti" prehrali na domácej pôde s Newcastlom United 1:2.

Víťazný gól hostí vsietil v 68. minúte Jacob Ramsey. Everton podľahol 1:2 Bournemouthu, ktorý v druhom polčase v priebehu troch minút otočil skóre a následne hral v početnej výhode po červenej karte pre Jakea O'Briena.

VIDEO: Obrat Bournemouthu proti Evertonu

Premier League - 26. kolo

Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)

Góly: 24. Pedro, 58. Palmer (z 11 m) - 67. Nmecha (z 11 m), 73. Okafor

Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)

Góly: 42. Ndiaye (z 11 m) - 61. Bayan, 64. Adli

ČK: 69. O'Brien (Everton)

Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)

Góly: 64. Gray - 45+5. Thiaw, 68. Ramsey

West Ham United - Manchester United 1:1 (0:0)

Góly: 50. Souček - 90.+6. Šeško

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 22:35
