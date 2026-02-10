VIDEO: Chelsea zaváhala na domácom trávniku s nováčikom. Tottenham opäť prehral

Futbalisti FC Chelsea remizovali v utorňajšom zápase 26. kola anglickej Premier League s Leedsom United 2:2.
V tabuľke sú na piatom mieste o bod za Manchestrom United, ktorý remizoval pôde West Hamu 1:1.
„The Blues" viedli na Stamford Bridge 2:0 po góloch Joaa Pedra a Colea Palmera, no Leedsu sa podarilo vyrovnať. Bod pre United zachránil v nadstavení Benjamin Šeško.
VIDEO: Cole Palmer premieňa pokutový kop
Nedarí sa Tottenhamu Hotspur, ktorý v domácej súťaži nevyhral už osem zápasov. V utorok „kohúti" prehrali na domácej pôde s Newcastlom United 1:2.
Víťazný gól hostí vsietil v 68. minúte Jacob Ramsey. Everton podľahol 1:2 Bournemouthu, ktorý v druhom polčase v priebehu troch minút otočil skóre a následne hral v početnej výhode po červenej karte pre Jakea O'Briena.
VIDEO: Obrat Bournemouthu proti Evertonu
Premier League - 26. kolo
Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Góly: 24. Pedro, 58. Palmer (z 11 m) - 67. Nmecha (z 11 m), 73. Okafor
Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly: 42. Ndiaye (z 11 m) - 61. Bayan, 64. Adli
ČK: 69. O'Brien (Everton)
Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Góly: 64. Gray - 45+5. Thiaw, 68. Ramsey
West Ham United - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 50. Souček - 90.+6. Šeško