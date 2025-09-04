Rusko odohralo ďalší prípravný zápas. Saudská Arábia uspela v Prahe

Nórom vystrelil víťazstvo Haaland.

PRAHA. Futbaloví reprezentanti Nórska zdolali 1:0 Fínsko vo štvrtkovom medzištátnom zápase v Osle.

O jediný gól duelu sa v 17. minúte z pokutového kopu postarala hviezda domácich Erling Haaland.

Najtesnejším rozdielom 1:0 uspeli aj Albánci v Gibraltári, taktiež po premenenej penalte.

Saudská Arábia zvíťazila nad Severným Macedónskom 2:1 na neutrálnej pôde v pražskom Žižkove. Rusi v Moskve remizovali bez gólov s Jordáncami.

Medzištátne zápasy - 4. september

Rusko - Jordánsko 0:0 (0:0)

Nórsko - Fínsko 1:0 (1:0)

Gól: 17. Haaland (z 11m)

Gibraltár - Albánsko 0:1 (0:0)

Gól: 69. Asani (z 11 m)

Saudská Arábia - Severné Macedónsko 2:1 (1:1)

Góly: 45. Al Buraikan, 78. Al Hamdan - 40. Trajkovski

