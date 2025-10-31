VIDEO: Obert sa vykartoval na ďalší zápas. Pisa bodovala už v treťom dueli za sebou

Slovenský futbalista Adam Obert.
Slovenský futbalista Adam Obert. (Autor: REUTERS)
TASR|31. okt 2025 o 08:00
Adam Obert odohral za Cagliari celý duel.

CAGLIARI. Futbalisti Cagliari podľahli Sassuolu 1:2 vo štvrtkovom stretnutí 9. kola talianskej Serie A na domácej pôde.

Slovenský reprezentant Adam Obert odohral za domácich celý duel, v 58. minúte videl žltú kartu za faul a v nasledujúcom kole bude chýbať Sardínčanom pre trest za päť žltých kariet. Cagliari ťahá sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva.

Hráči SC Pisa remizovali doma s Laziom Rím 0:0 a zaznamenali už tretí nerozhodný výsledok po sebe a piaty v sezóne.

S bilanciou 0-5-4 sú na 17. mieste tabuľky. Lazio má na konte 12 bodov a figuruje na 11. priečke.

Serie A - 9. kolo

Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (0:0)

Góly: 73. Esposito - 54. Lauriente, 65. Pinamonti

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a videl ŽK/


SC Pisa - Lazio Rím 0:0


Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 08:00
