VIDEO: Lahôdka pre všetkých favoritov. Tottenham naštartoval akrobatický gól

LONDÝN. Dva góly Joelaintona a Williama Osulu pomohli obhajcovi trofeje Newcastlu United pohodlne postúpiť do osemfinále Ligového pohára po stredajšom víťazstve 4:1 nad treťoligovým Bradfordom City.
Newcastle ukončil 70-ročné čakanie na domácu trofej, keď vlani vo finále zdolal Liverpool. Tentoraz sa už po dvoch rýchlych zásahoch v priebehu dvoch minút od Joelaintona a Osulu nemusel obávať žiadneho prekvapenia.
Phil Foden rozhodol o víťazstve Manchestru City na pôde treťoligového Huddersfieldu 2:0, pričom pridal aj asistenciu pri góle Savinha.
Tottenham Hotspur si bez väčších problémov poradil s ďalším treťoligistom, Doncasterom Rovers, po výsledku 3:0. Arsenal uspel na ihrisku Port Vale 2:0.
Tréner Eddie Howe postavil v prvom zápase „strák“ v tejto edícii pohára silnú zostavu a jeho tím bol na lídra League One príliš kvalitný.
VIDEO: Palhinha a jeho akrobatický gól
Joelinton otvoril skóre v 17. minúte, keď pohotovo dorazil Gordonovu strelu. Už o dve minúty neskôr zvýšil Osula na 2:0.
Na ďalší gól si hostia museli počkať do 75. minúty, keď Joelinton pridal svoj druhý zásah. Domáci priaznivec Andy Cook síce po príchode z lavičky znížil, no Osula v závere definitívne potvrdil prevahu Newcastlu.
Manchester City poslal do vedenia už v úvode Phil Foden po kombinácii s Mukasom a práve on bol aj pri druhom góle, keď pripravil pozíciu pre Savinha.
Tottenhamu zabezpečil rýchly náskok akrobatickým gólom João Palhinha, ktorý sa presadil prvýkrát v drese Spurs.
Po vlastnom góle McGratha bolo rozhodnuté a v nadstavenom čase uzavrel skóre Brennan Johnson.
Carabao Cup - 3. kolo
Huddersfield - Manchester City 0:2 (0:1)
Góly: 18. Foden, 74. Savinho
Newcastle United - Bradford City 4:1 (2:0)
Góly: 17., 75. Joelinton, 19. 87. Osula - 79. Cook
Tottenham Hotspur - Doncaster 3:0 (2:0)
Góly: 14. Palhinha, 17. McGrath (vl.), 90+4. Johnson
Port Vale - Arsenal FC 0:2 (0:1)
Góly: 8. Eze, 86. Trossard