VIDEO: Famózna otočka Burnley. Dúbravka dvakrát inkasoval, no oslavoval víťazstvo

Futbalisti Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom vyhrali v stredajšom zápase 26. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:2.
Dosiahli tak prvú ligovú výhru od októbra, bez triumfu boli 16 zápasov.
Na predposlednom devätnástom mieste sú deväť bodov pod hranicou zostupu, Crystal Palace je trinásty.
VIDEO: Otočka Burnley
Tretia Aston Villa zdolala štrnásty Brighton len tesne 1:0 po vlastnom góle Jacka Hinshelwooda.
Za hostí nastúpil na svoj 653. duel v najvyššej anglickej súťaži James Milner. Štyridsaťročný stredopoliar tak vyrovnal rekordný zápis Garetha Barryho.
Vo zvyšných zápasoch si Manchester City poradil s Fulhamom 3:0 a Nottingham remizoval s posledným Wolverhamptonom 0:0.
Premier League - 26. kolo
Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)
Gól: 87. Hinshelwood (vlastný)
Crystal Palace - Burnley FC 2:3 (2:3)
Góly: 17. a 33. Larsen - 40. Mejbri, 44. Anthony, 45.+2. Lerma (vlastný)
Manchester City - FC Fulham 3:0 (3:0)
Góly: 24. Semenyo, 30. O'Reilly, 39. Haaland