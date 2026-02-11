VIDEO: Famózna otočka Burnley. Dúbravka dvakrát inkasoval, no oslavoval víťazstvo

Martin Dúbravka sa teší so svojimi spoluhráčmi z tímu Burnley FC.
Martin Dúbravka sa teší so svojimi spoluhráčmi z tímu Burnley FC. (Autor: REUTERS)
TASR|11. feb 2026 o 22:40
Náskok Arsenalu na čele sa zmenšil, no londýnsky klub má jeden zápas k dobru.

Futbalisti Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom vyhrali v stredajšom zápase 26. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:2.

Dosiahli tak prvú ligovú výhru od októbra, bez triumfu boli 16 zápasov.

Na predposlednom devätnástom mieste sú deväť bodov pod hranicou zostupu, Crystal Palace je trinásty.

VIDEO: Otočka Burnley

Tretia Aston Villa zdolala štrnásty Brighton len tesne 1:0 po vlastnom góle Jacka Hinshelwooda.

Za hostí nastúpil na svoj 653. duel v najvyššej anglickej súťaži James Milner. Štyridsaťročný stredopoliar tak vyrovnal rekordný zápis Garetha Barryho.

Vo zvyšných zápasoch si Manchester City poradil s Fulhamom 3:0 a Nottingham remizoval s posledným Wolverhamptonom 0:0.

Premier League - 26. kolo

Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)

Gól:  87. Hinshelwood (vlastný)

Crystal Palace - Burnley FC 2:3 (2:3)

Góly: 17. a 33. Larsen - 40. Mejbri, 44. Anthony, 45.+2. Lerma (vlastný)

Manchester City - FC Fulham 3:0 (3:0)

Góly:  24. Semenyo, 30. O'Reilly, 39. Haaland

Nottingham - Wolves 0:0

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 22:40
