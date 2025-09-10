VIDEO: Dvojgólový Jimenéz zachránil Mexiko pred prehrou. USA tentokrát nezaváhali

Hráči Južnej Kórey oslavujú gól v prípravnom zápase proti Mexiku.
Hráči Južnej Kórey oslavujú gól v prípravnom zápase proti Mexiku. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. sep 2025 o 09:10
Porazili Japonsko v prípravnom zápase 2:0.

COLUMBUS, NASHVILLE. Futbalisti Mexika remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí v Nashville s Kórejskou republikou 2:2.

O oba góly Mexičanov sa postaral útočník Fulhamu Raul Jimenez, ktorý zariadil nerozhodný stav v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu.

Druhý z hostiteľov budúcoročného šampionátu USA zvíťazil v Columbuse nad Japonskom 2:0.

Prípravné zápasy:

USA - Japonsko 2:0 (1:0)

Góly: 30. Zendejas, 64. Balogun

Mexiko - Kórejská republika 2:2 (1:0)

Góly: 22. a 90.+4. Jimenez - 65. Son Hung-min, 75. O Hjon-kju

