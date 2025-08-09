Plzeň zavŕšila neúspešný týždeň. V pozícii favorita prišla o výhru v nadstavenom čase

PRAHA. Futbalisti Viktórie Plzeň remizovali v sobotnom 4. kole českej Chance ligy doma s 1.FC Slovácko 1:1. V drese hostí odohrali celý zápas Slováci Filip Vaško a Martin Koscelník, Patrik Blahút nastúpil na druhý polčas.
Zverenci Michala Koubeka prišli o tri body v tretej minúte nadstaveného času, keď sa po ruke útočníka Rafiu Durosinmiho kopal pokutový kop.
Ten premenil kapitán Michal Trávník a stal sa prvým strelcom Slovácka v novej sezóne. Pre tím z Uherského Hradiště je to druhá remíza.
Plzeň tak zavŕšila neúspešný týždeň, keďže v utorok nezvládla ani duel v predkole Ligy majstrov. V Glasgowe podľahla tamojším Rangers 0:3.
VIDEO: Michal Trávník premenil pokutový kop proti Plzni
Slovenský obranca Martin Králik odohral aj s kapitánskou páskou plnú minutáž za Mladú Boleslav. Jeho tím prehral v Zlíne 2:3.
V drese domácich si pripísal prvý štart v ligovej súťaži Slovák Marián Pišoja, ktorý posilnil staronového účastníka najvyššej súťaže z Dukly Banská Bystrica.
Chance liga - 4. kolo:
Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Góly: 23. Adu - 90+3. Trávník
/F. Vaško a M. Koscelník odohrali celý zápas, P. Blahút hral druhý polčas (Slovácko)/
Zlín - Mladá Boleslav 3:2 (2:1)
Góly: 20. Bartošák, 35. Poznar, 67. Koubek - 44. Ševčík, 66. Kostka
/ M. Pišoja odohral celý zápas, S. Belaník na lavičke náhradníkov - M. Králik odohral celý zápas/
Slovan Liberec - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Góly: 29. Juliš, 59. Gabriel
/L. Letenay nastúpil v 73. min, C. Bačinský a P. Dulay na lavičke náhradníkov (Liberec)/
Slavia Praha - Teplice
/hrá sa od 20.00 h/