Plzeň zavŕšila neúspešný týždeň. V pozícii favorita prišla o výhru v nadstavenom čase

Futbalisti Viktorie Plzeň na ilustračnej fotografií.
Futbalisti Viktorie Plzeň na ilustračnej fotografií. (Autor: TASR/AP)
9. aug 2025 o 19:30
Futbalisti Zlína sú prekvapením úvodu Chance ligy.

PRAHA. Futbalisti Viktórie Plzeň remizovali v sobotnom 4. kole českej Chance ligy doma s 1.FC Slovácko 1:1. V drese hostí odohrali celý zápas Slováci Filip Vaško a Martin Koscelník, Patrik Blahút nastúpil na druhý polčas.

Zverenci Michala Koubeka prišli o tri body v tretej minúte nadstaveného času, keď sa po ruke útočníka Rafiu Durosinmiho kopal pokutový kop.

Ten premenil kapitán Michal Trávník a stal sa prvým strelcom Slovácka v novej sezóne. Pre tím z Uherského Hradiště je to druhá remíza.

Plzeň tak zavŕšila neúspešný týždeň, keďže v utorok nezvládla ani duel v predkole Ligy majstrov. V Glasgowe podľahla tamojším Rangers 0:3.

VIDEO: Michal Trávník premenil pokutový kop proti Plzni

Slovenský obranca Martin Králik odohral aj s kapitánskou páskou plnú minutáž za Mladú Boleslav. Jeho tím prehral v Zlíne 2:3.

V drese domácich si pripísal prvý štart v ligovej súťaži Slovák Marián Pišoja, ktorý posilnil staronového účastníka najvyššej súťaže z Dukly Banská Bystrica.

Chance liga - 4. kolo:

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Góly: 23. Adu - 90+3. Trávník

/F. Vaško a M. Koscelník odohrali celý zápas, P. Blahút hral druhý polčas (Slovácko)/

Zlín - Mladá Boleslav 3:2 (2:1)

Góly: 20. Bartošák, 35. Poznar, 67. Koubek - 44. Ševčík, 66. Kostka

/ M. Pišoja odohral celý zápas, S. Belaník na lavičke náhradníkov - M. Králik odohral celý zápas/

Slovan Liberec - Dukla Praha 2:0 (1:0)

Góly: 29. Juliš, 59. Gabriel

/L. Letenay nastúpil v 73. min, C. Bačinský a P. Dulay na lavičke náhradníkov (Liberec)/

Slavia Praha - Teplice

/hrá sa od 20.00 h/

Tabuľka: Česká Chance liga

Česko

    Plzeň zavŕšila neúspešný týždeň. V pozícii favorita prišla o výhru v nadstavenom čase
    dnes 19:30
