Valjent neubránil hviezdy Barcelony. Presadili sa najmä útočné esá

Barcelona oslavuje gól.
Barcelona oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. feb 2026 o 18:23
Barcelona figuruje na čele tabuľky.

Futbalisti FC Barcelona zaznamenali tretí triumf v španielskej La Lige v rade. V sobotňajšom zápase 23. kola zvíťazili nad Mallorkou 3:0, gólovo sa na tom podieľali Robert Lewandowski, Lamine Yamal a Marc Bernal.

V drese hostí si plnú minutáž pripísal slovenský obranca Martin Valjent.

Osemnásťročný odchovanec Bernal prišiel na trávnik v 67. minúte a pripísal si premiérový zásah v drese barcelonského A-tímu.

„Blaugranas“ figurujú na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Realom Madrid, ktorý má však zápas k dobru. Mallorca je na 15. pozícii.

La Liga - 23. kolo:

FC Barcelona - RCD Mallorca 3:0 (1:0)

Góly: 29. Lewandowski, 61. Yamal, 83. Bernal

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 18:23
