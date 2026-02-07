Valjent neubránil hviezdy Barcelony. Presadili sa najmä útočné esá

Futbalisti FC Barcelona zaznamenali tretí triumf v španielskej La Lige v rade. V sobotňajšom zápase 23. kola zvíťazili nad Mallorkou 3:0, gólovo sa na tom podieľali Robert Lewandowski, Lamine Yamal a Marc Bernal.
V drese hostí si plnú minutáž pripísal slovenský obranca Martin Valjent.
Osemnásťročný odchovanec Bernal prišiel na trávnik v 67. minúte a pripísal si premiérový zásah v drese barcelonského A-tímu.
„Blaugranas“ figurujú na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Realom Madrid, ktorý má však zápas k dobru. Mallorca je na 15. pozícii.
La Liga - 23. kolo:
FC Barcelona - RCD Mallorca 3:0 (1:0)
Góly: 29. Lewandowski, 61. Yamal, 83. Bernal
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/