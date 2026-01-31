Hancko nastúpil až na druhý polčas. Atlético zakoplo, Sorloth skončil v nemocnici

Slovenský hráč Atlético Madrid Dávid Hancko (vľavo) hlavičkuje loptu
Slovenský hráč Atlético Madrid Dávid Hancko (vľavo) hlavičkuje loptu (Autor: TASR/AP)
TASR|31. jan 2026 o 21:04 (aktualizované 31. jan 2026 o 21:35)
Slovák chýbal v základnej zostave.

Futbalisti Atletica Madrid zakopli v sobotňajšom stretnutí 22. kola španielskej La Ligy na pôde Levante.

„Los Colchoneros“ iba remizovali 0:0, v neúplnej tabuľke im patrí 3. priečka so 45 bodmi a na vedúcu Barcelonu, ktorá má zápas k dobru, strácajú sedem bodov.

Levante je predposledné s 18 bodmi, čo je o dva viac ako posledný Real Oviedo.

Slovenský reprezentant Dávid Hancko chýbal v základnej zostave Atletica a na ihrisko sa dostal až po zmene strán. Pred začiatkom druhého polčasu vystriedal francúzskeho obrancu Clementa Lengleta.

Zápas nedohral nórsky útočník hostí Alexander Sörloth, ktorý sa v 27. minúte v súboji o loptu zrazil hlavou s obrancom domácich Matiasom Morenom.

Obaja museli striedať a Sörlotha previezli do nemocnice vo Valencii na lekárske vyšetrenia. V tejto sezóne dal za Atletico 10 gólov vo všetkých súťažiach.

Hráči Ovieda zvíťazili nad FC Girona 1:0. Jediný gól v zápase strelil v 74. minúte marocký útočník Ilyas Chaira, ktorý zabezpečil tímu z Astúrie iba tretí triumf v prebiehajúcom ročníku.

Nováčik súťaže naplno bodoval prvýkrát od 30. septembra minulého roka, no so 16 bodmi je poslednom 20. mieste tabuľky. Kataláncom patrí s 25 bodmi priebežná 11. priečka.

Po štyroch prehrách vo všetkých súťažiach bodoval Villarreal. „Žltá ponorka“ remizovala na pôde Osasuny Pamplona 2:2.

Oba góly hostí strelil Gerard Moreno, prvý v 17. minúte z pokutového kopu a druhým vyrovnal v 70. minúte na konečných 2:2. Za domácich sa presadili Victor Munoz a Ante Budimir.

Osasuna neprehrala doma piaty duel za sebou a patrí jej s 26 bodmi priebežné 9. miesto, Villarreal je štvrtý so 42 bodmi.

La Liga - 22. kolo:

UD Levante - Atletico Madrid 0:0

/D. Hancko (Atletico) nastúpil v 46. minúte/

CA Osasuna - FC Villarreal 2:2 (2:1)

Góly: 20. Munoz, 45.+2 Budimir - 17. a 70. Moreno (prvý z 11 m)

Real Oviedo - FC Girona 1:0 (0:0)

Gól: 74. Chaira

