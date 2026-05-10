Smútok v tieni El Clásica. Tréner Barcelony prišiel o najbližšiu osobu

Pred nedeľným El Clasicom zomrel otec Hansiho Flicka, trénera futbalistov FC Barcelona. Španielsky klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Barcelona vyjadruje Hansimu Flickovi úprimnú sústrasť. Zdieľame jeho smútok a stojíme pri ňom v tomto pre neho a jeho rodinu veľmi ťažkom období,“ píše sa v stanovisku klubu.
Šesťdesiatjedenročný nemecký tréner je s Barcelonou blízko k potvrdeniu druhého ligového titulu za sebou. Jeho zverenci majú pred Realom Madrid náskok 11 bodov.
Do konca súťaže zostávajú ešte štyri kolá a Barcelona tak môže v nedeľu večer oslavovať v prípade, že neprehrá domáci zápas proti rivalovi.