Smútok v tieni El Clásica. Tréner Barcelony prišiel o najbližšiu osobu

Tréner Hansi Flick.
Tréner Hansi Flick. (Autor: REUTERS)
TASR|10. máj 2026 o 16:09
ShareTweet0

Klub vyjadril svojmu koučovi úprimnú sústrasť.

Pred nedeľným El Clasicom zomrel otec Hansiho Flicka, trénera futbalistov FC Barcelona. Španielsky klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

„Barcelona vyjadruje Hansimu Flickovi úprimnú sústrasť. Zdieľame jeho smútok a stojíme pri ňom v tomto pre neho a jeho rodinu veľmi ťažkom období,“ píše sa v stanovisku klubu.

Šesťdesiatjedenročný nemecký tréner je s Barcelonou blízko k potvrdeniu druhého ligového titulu za sebou. Jeho zverenci majú pred Realom Madrid náskok 11 bodov.

Do konca súťaže zostávajú ešte štyri kolá a Barcelona tak môže v nedeľu večer oslavovať v prípade, že neprehrá domáci zápas proti rivalovi.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    FC Barcelona - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola La Ligy 2025/2026.online
    FC Barcelona - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 35. kola La Ligy 2025/2026.online
    ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid dnes, La Liga LIVE (35. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Smútok v tieni El Clásica. Tréner Barcelony prišiel o najbližšiu osobu