ONLINE: Atlético Madrid - Real Oviedo dnes, La Liga LIVE (Hancko)

Futbalisti Atlética Madrid a Realu Oviedo dnes hrajú zápas 14. kola španielskej La Ligy 2025/2026. Duel hostí štadión Metropolitano.
V drese domácich by mal nastúpiť v základnej zostave slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý zatiaľ čaká na svoj prvý gól v službách Los Colchoneros.
Kde sledovať La Ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Španielska LaLiga 2025/2026
29.11.2025 o 21:00
14. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Oviedo
Prenos
Zápas na Riyadh Air Metropolitano začne ve 21:00, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Atlético Madrid
Domácí tým je v tuto chvíli na čtvrtém místě tabulky se ziskem 28 bodů a na druhou Barcelonu ztrácí pouhé tři body. Atlético má v posledních týdnech skvělou formu, když v domácí soutěži a Lize mistrů vyhrálo v součtu šest posledních zápasů. V evropské soutěži to naposledy odnesl Inter Milán, který Atlético porazilo 2:1 a v LaLize madridští vyhráli na půdě Getafe po vlastním gólu Duarteho 1:0.
Real Oviedo
Oviedo je na tom tabulkově špatně, na posledním místě nasbíralo pouze devět bodů a na výhru čeká už od září. Forma ale není až tak úplně zlá, neboť z posledních čtyř zápasů zvládlo třikrát alespoň remizovat. Plichta se odehrála i v posledním odehraném utkání, Oviedo doma hrálo s Vallecanem a diváci se po výsledku 0:0 gólu nedočkali.
Dobrý večer u španělské LaLigy. Společně se podíváme na utkání 14. kola mezi týmy Atlético Madrid a Real Oviedo.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.