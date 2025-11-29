Bayern mal plné ruky práce. O víťazstve rozhodol až v nadstavenom čase

Futbalisti Bayernu Mníchov zdolali v sobotnom stretnutí 12. kola nemeckej Bundesligy doma St. Pauli 3:1.
Hostí poslal už v 6. minúte do vedenia Andreas Hountondji a v 44. minúte vyrovnal Raphael Guerreiro.
Zdalo sa, že Bavori prvýkrát v sezóne stratia body na domácej pôde, ale v nadstavenom čase skóroval Luis Diaz a výsledku dal konečnú podobu Nicolas Jackson.
Bayern je v aktuálnom ročníku Bundesligy stále nezdolaný, zatiaľ čo St. Pauli zaznamenalo deviatu ligovú prehru za sebou.
Union Berlín dlho viedol, ale napokon nepridal štvrtý bodový zisk za sebou. Hostia z Heidenheimu v záverečných minútach otočili skóre na 2:1 vo svoj prospech a ukončili sériu šiestich ligových duelov bez výhry.
Hoffenheim víťazstvom 3:0 nad Augsburgom natiahol šnúru bez prehry na šesť zápasov a Werder Brémy si rozdelil body s Kolínom po remíze 1:1, keď hostia vyrovnali v nadstavenom čase druhého polčasu.
Bundesliga - 12. kolo:
1. FC Union Berlín - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:0)
Góly: 43. Khedira - 90. Schimmer, 90.+5 Schoppner
Bayern Mníchov - FC St. Pauli 3:1 (1:1)
Góly: 44. Guerreiro, 90.+3 Diaz, 90.+6 Jackson - 6. Hountondji
TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 3:0 (3:0)
Góly: 16. Toure, 26. Burger, 45. Zesiger (vl.)
Werder Brémy - 1. FC Kolín 1:1 (1:0)
Góly: 22. Friedl - 90.+1 El Mala, ČK: 90.+6 Stark (Werder) po 2. ŽK