Haraslín nakopol Spartu k víťazstvu premenenou penaltou. Presadil sa aj ďalší Slovák

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prispel k víťazstvu Sparty Praha na ihrisku Mladej Boleslavi 2:1 v sobotňajšom 16. kole českej ligy.
Dvadsaťdeväťročný krídelník strelil úvodný gól a na druhý prihral.
Najskôr sa presadil v 23. minúte, keď po ruke domáceho Daniela Langhamera kopal penaltu.
Pri svojom pokuse si počkal na pohyb brankára a bezpečne ho premenil. Potom prihral po peknej akcii Kaanovi Kairinenovi a „rudí“ viedli 2:0. Domáci po prestávke už len znížili.
Presadil sa aj ďalší Slovák Patrik Dulay, ten pomohol Libercu ku hladkému víťazstvu na pôde Pardubíc 4:0.
Česká liga - 16. kolo:
FK Teplice - FC Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Gól: 13. Bílek (z 11 m)
/M. Riznič odohral za domácich 73 minút, v bránke hostí odchytal celý zápas D. Holec, J. Pira nastúpil v 46. minúte/
FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 1:2 (0:2)
Góly: 75. Vojta – 23. Haraslín (z 11 m), 34. Kairinen
/M. Králik za domácich a L. Haraslín za hostí hrali celý zápas/
FK Pardubice - FC Slovan Liberec 0:4 (0:2)
Góly: 27. Soliu, 40. Dulay, 68. Mašek, 80. Plechatý
/P. Dulay hral za hostí 58 minút, L. Letenay nastúpil v 73. minúte/
FK Dukla Praha - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)
Góly: 5. a 56. Čermák (prvý z 11 m) – 41. Ghali, 61. Vašulín
/T. Huk odohral za hostí celý zápas, M. Malý nastúpil v 46. minúte/