Ofenzívne divadlo na pôde Newcastlu. Chelsea sa prebrala aj zásluhou parádneho priameho kopu

Futbalisti Newcastlu United remizovali v sobotňajšom zápase 17. kola anglickej Premier League s FC Chelsea 2:2.
Domáci viedli po 20 minútach zásluhou dvoch gólov nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho 2:0, ale sľubný náskok neudržali.
VIDEO: Gól Reeca Jamesa z priameho kopu
„The Blues“ v druhom dejstve vyrovnali zásahmi Reecea Jamesa a Joaa Pedra. „Straky“ sa s 23 bodmi posunuli priebežne na 11. miesto, Chelsea zostala s 29 bodmi na štvrtej priečke.
Premier League - 17. kolo:
Newcastle United - Chelsea FC 2:2 (2:0)
Góly: 4. Woltemade, 20. Woltemade – 49. R. James, 66. Pedro