Ofenzívne divadlo na pôde Newcastlu. Chelsea sa prebrala aj zásluhou parádneho priameho kopu

Reece James strieľa gól z priameho kopu v zápase Newcastle - Chelsea.
Reece James strieľa gól z priameho kopu v zápase Newcastle - Chelsea. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|20. dec 2025 o 15:30
ShareTweet0

Domáci nevyužili dvojgólový náskok z prvého polčasu.

Futbalisti Newcastlu United remizovali v sobotňajšom zápase 17. kola anglickej Premier League s FC Chelsea 2:2.

Domáci viedli po 20 minútach zásluhou dvoch gólov nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho 2:0, ale sľubný náskok neudržali.

VIDEO: Gól Reeca Jamesa z priameho kopu

„The Blues“ v druhom dejstve vyrovnali zásahmi Reecea Jamesa a Joaa Pedra. „Straky“ sa s 23 bodmi posunuli priebežne na 11. miesto, Chelsea zostala s 29 bodmi na štvrtej priečke.

Premier League - 17. kolo:

Newcastle United - Chelsea FC 2:2 (2:0)

Góly: 4. Woltemade, 20. Woltemade – 49. R. James, 66. Pedro

Tabuľka Premier League

Premier League

    Reece James strieľa gól z priameho kopu v zápase Newcastle - Chelsea.
    Reece James strieľa gól z priameho kopu v zápase Newcastle - Chelsea.
    Ofenzívne divadlo na pôde Newcastlu. Chelsea sa prebrala aj zásluhou parádneho priameho kopu
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Ofenzívne divadlo na pôde Newcastlu. Chelsea sa prebrala aj zásluhou parádneho priameho kopu