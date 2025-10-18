Bez Lobotku to Neapolu nešlo. V Turíne zaváhal a nezískal ani bod

Tréner Neapolu Antonio Conte reaguje počas zápasu 7. kola talianskej Serie A.
Tréner Neapolu Antonio Conte reaguje počas zápasu 7. kola talianskej Serie A. (Autor: TASR/AP)
18. okt 2025
V ostatných zápasoch sa zrodila remíza.

RÍM. Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku utrpeli druhú prehru v tejto sezóne talianskej Serie A.

Na pôde FC Turín podľahli 0:1 a v neúplnej tabuľke sú druhí o skóre za AS Rím. O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone. V 90+4. minúte síce vyrovnal Holanďan Noa Lang, no jeho gól neplatil pre ofsajd.

Hráči Pisy sa ani na siedmy pokus nedočkali prvého víťazstva v sezóne. Nováčik súťaže remizoval na domácej pôde s Hellasom Verona 0:0 a v tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom mieste.

Na súpiske hostí chýbal dlhodobo zranený slovenský reprezentant Tomáš Suslov.

Serie A - 7. kolo:

FC Turín - SSC Neapol 1:0 (1:0)

Gól: 32. Simeone

Pisa - Hellas Verona 0:0

US Lecce - Sassuolo Calcio 0:0

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 20:29
