Bez Lobotku to Neapolu nešlo. V Turíne zaváhal a nezískal ani bod

RÍM. Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku utrpeli druhú prehru v tejto sezóne talianskej Serie A.
Na pôde FC Turín podľahli 0:1 a v neúplnej tabuľke sú druhí o skóre za AS Rím. O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone. V 90+4. minúte síce vyrovnal Holanďan Noa Lang, no jeho gól neplatil pre ofsajd.
Hráči Pisy sa ani na siedmy pokus nedočkali prvého víťazstva v sezóne. Nováčik súťaže remizoval na domácej pôde s Hellasom Verona 0:0 a v tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom mieste.
Na súpiske hostí chýbal dlhodobo zranený slovenský reprezentant Tomáš Suslov.
Serie A - 7. kolo:
FC Turín - SSC Neapol 1:0 (1:0)
Gól: 32. Simeone