VIDEO: Inter potvrdil rolu favorita. Argentínsky útočník opäť ukázal svoju extra triedu

Lautaro Martinez sa teší z gólu v drese Interu Miláno. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR, ČTK|17. jan 2026 o 17:05
Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 21. kole talianskej Serie A na pôde Udinese 1:0 vďaka gólu Lautara Martineza z 20. minúty.

Na čele neúplnej tabuľky majú šesťbodový náskok pred AC Miláno, ktoré odohralo o zápas menej.

Martinez zaznamenal jedenásty gól v sezóne a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Argentínsky útočník sa v 20. minúte presadil po spolupráci s Espositom, od ktorého dostal prihrávku medzi stopérov a akciu zakončil presnou strelou k žrdi.

Inter vďaka tomu neprehral už v deviatom ligovom zápase po sebe od novembrového neúspechu v milánskom derby.

VIDEO: Oslava Martineza po góle

Serie A - 21. kolo

Udinese Calcio - Inter Miláno 0:1 (0:1)

Gól: 20. Martinez

Tabuľka Serie A

Serie A

