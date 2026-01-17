VIDEO: Inter potvrdil rolu favorita. Argentínsky útočník opäť ukázal svoju extra triedu

Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 21. kole talianskej Serie A na pôde Udinese 1:0 vďaka gólu Lautara Martineza z 20. minúty.
Na čele neúplnej tabuľky majú šesťbodový náskok pred AC Miláno, ktoré odohralo o zápas menej.
Martinez zaznamenal jedenásty gól v sezóne a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Argentínsky útočník sa v 20. minúte presadil po spolupráci s Espositom, od ktorého dostal prihrávku medzi stopérov a akciu zakončil presnou strelou k žrdi.
Inter vďaka tomu neprehral už v deviatom ligovom zápase po sebe od novembrového neúspechu v milánskom derby.
VIDEO: Oslava Martineza po góle
Serie A - 21. kolo
Udinese Calcio - Inter Miláno 0:1 (0:1)
Gól: 20. Martinez