VIDEO: Bayern v úvode sezóny valcuje. Výprask bol na svete už po polhodine

BERLÍN. Futbalisti Bayernu Mníchov sú aj po treťom kole nemeckej Bundesligy stopercentní.
Na domácej pôde zvíťazili v sobotu nad Hamburgerom SV presvedčivo 5:0 a s deviatimi bodmi sú na čele tabuľky.
O osude duelu rozhodli už v prvom polčase, v ktorom si vypracovali štvorgólový náskok.
Hráči Borussie Dortmund uspeli na pôde Heidenheimu 2:0 a so siedmimi bodmi sú druhí.
VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra remizoval s 1. FC Kolín 3:3, keď o tri body prišiel v nadstavenom čase.
Bundesliga 3. kolo:
Bayern Mníchov - Hamburger SV 5:0 (4:0)
Góly: 26 .a 62. Kane (prvý z 11 m), 3. Gnabry, 9. Pavlović, 29. Díaz
VfL Wolfsburg - 1. FC Kolín 3:3 (1:1)
Góly: 42. Amoura5. 65. Majer, 90+9. Arnold - 5. Waldschmidt, 90+1. Jóhannesson, 90+14. Kaminski
Union Berlín - TSG 1899 Hoffenheim 2:4 (0:2)
Góly: 49. Ansah, 71. Rothe - 45+3. a 52. Asllani, 45+1. Kramarič (z 11 m), 69. Lemperle (z 11 m), ČK: 82. Rothe (Union)
FSV Mainz - RB Lipsko 0:1 (0:1)
Gól: 40. Bakayoko
1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly: 33. Guirassy, 56++6. Beier, ČK: 22. Zivzivadze (Heidenheim)
SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)
Góly: 81. a 90+2. Matanović (druhý z 11 m), 86. Scherhant - 20. Demirovič, ČK: 90+8. Manzambi (Freiburg)