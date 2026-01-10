AS Rím sa dotiahol na konkurentov, oslabené Como zaskočilo Bolognu

Futbalisti AS Rím zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 20. kola talianskej Serie A nad Sassuolom 2:0. Góly domácich strelili v závere Manu Koné a Matías Soulé.
Rimania dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov a posunuli sa v tabuľke s 39 bodmi priebežne na tretie miesto za Inter a AC Miláno, konkurenti však odohrali o dva zápasy menej. Sassuolo je dvanáste.
Hráči Bologne remizovali na ihrisku Coma 1:1 a natiahli tak ligovú sériu bez víťazstva na sedem zápasov.
Hostia dohrávali bez vylúčeného strelca gólu Nicolu Cambiaghiho, bod pre domáci tím zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času Martin Baturina.
Como zostalo v tabuľke na šiestej priečke, Bologna je priebežne ôsma.
Serie A - 20. kolo:
AS Rím - US Sassuolo 2:0 (0:0)
Góly: 77. M. Koné, 79. Soulé
Calcio Como - FC Bologna 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4 Baturina - 49. Cambiaghi, ČK: 61. Cambiaghi (Bologna)
Udinese Calcio - Pisa SC 2:2 (2:1)
Góly: 19. Kabasele, 40. Davis (z 11 m) - 13. Tramoni, 67. Meister