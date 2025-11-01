Slovenský útočník spečatil triumf Liberca. Na gól mu stačilo iba sedem minút

Lukáš Letenay sa teší z gólu.
Lukáš Letenay sa teší z gólu. (Autor: FC Slovan Liberec)
1. nov 2025 o 17:50
Z víťazstva sa tešili aj futbalisti Zlína.

PRAHA. Futbalisti Slovana Liberec zvíťazili v 14. kole českej Chance ligy na trávniku Slovácka 3:0. O tretí gól hostí sa postaral slovenský útočník Lukáš Letenay.

Česká liga - 14. kolo:

FK Jablonec - FC Zlín 1:3 (0:3)

Góly: 76. Puškáč - 6. a 43. Kanu, 40. Bartošák

/M. Pišoja (Zlín) hral do 93. minúty/

1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec 0:3 (0:1)

Góly: 15. Krollis, 68. Mahmič, 77. Letenay

/F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút hral do 8. minúty, M. Šviderský hral do 66. minúty - P. Dulay hral do 59. minúty, L. Letenay hral od 70. minúty/

FK Pardubice - FK Dukla Praha 1:1 (1:0)

Góly: 34. Krobot - 60. Bammens (vlastný). ČK: 90+2. Surzyn po 2 ŽK

/J. Kadák (Dukla) hral do 84. minúty/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Slovenský útočník spečatil triumf Liberca. Na gól mu stačilo iba sedem minút
    dnes 17:50
