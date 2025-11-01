Atlético sa zobudilo až po zmene strán. Hancko nastúpil v základnej zostave

MADRID. Futbalisti Villarrealu zvíťazili v 11. kole španielskej La Ligy nad Rayom Vallecano 4:0.
V neúplnej tabuľke sa posunuli na druhé miesto o bod pred Barcelonu, ktorá má zápas k dobru.
Góly „žltej ponorky" vsietili Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesana a Ayoze Perez.
VIDEO: Zahodená šanca Pépého
Atlético Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolalo FC Sevilla 3:0 a v tabuľke je štvrté.
La Liga - 11. kolo
Atlético Madrid - FC Sevilla 3:0 (0:0)
Góly: 64. Alvarez (z 11 m), 77. Almada, 90. Griezmann
/D. Hancko (Atlético) odohral celý zápas/
FC Villarreal - Rayo Vallecano 4:0 (1:0)
Góly: 22. Moreno, 57. Moleiro, 59. Comesana, 65. Perez