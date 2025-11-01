ONLINE: Atlético Madrid - FC Sevilla dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

MADRID. Futbalisti Atlética Madrid a FC Sevilla dnes hrajú zápas 11. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V zostave domácich by sa mal predstaviť slovenský obranca Dávid Hancko.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - FC Sevilla dnes (La Liga 2025/2026, 11. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
01.11.2025 o 16:15
11. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sevilla
Prenos
Na Estadio Wanda Metropolitano se odehraje 11. kolo nejvyšší španělské soutěže, ve kterém se utká domácí Atletico Madrid proti Seville.
Atletico se po výhře v náročném zápase na Betisu nachází v ligové tabulce na 4. místě s devatenácti body a jen jednou porážkou tuto sezónu.
Hostující celek je na tom o něco hůře. Nachází se na 11. místě s bilancí 4-1-5 a třinácti získanými body.
Domácí tým bude v zápase favorit i díky prakticky nulové absenci, kde by domácím měl chybět jen španělský záložník Barrios. V základní sestavě by se měl objevit i bývalý hráč Sparty David Hancko.
Loňský zápas těchto dvou týmu skončil výhrou Atletica 4-3.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:15.