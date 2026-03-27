Vyrovnali historický rekord. Bulhari nastrieľali ostrovnému tímu desať gólov

Futbalisti Iránu podľahli Nigérii 1:2 v piatkovom prípravnom stretnutí na MS 2026 na neutrálnej pôde v Turecku.
Nový Zéland, ktorý sa má s Iránom stretnúť v základnej skupine na svetovom šampionáte, prehral 0:2 s Fínskom.
Austrália zdolala Kamerun 1:0 a Bulhari nastrieľali reprezentantom Šalamúnových ostrovov až desať gólov (10:2).
Pre Bulharsko ide o vyrovnanie najvyššieho počtu gólov v jednom zápase. Rekord držia z roku 1968, keď zdolali Ghanu 10:0.
Prípravné zápasy - 27. marec
Irán - Nigéria 1:2 (0:1)
Góly: 67. Taremi - 6. Simon, 51. Adams
Austrália - Kamerun 1:0 (0:0)
Gól: 85. Bos
Šalamúnove ostrovy - Bulharsko 2:10 (1:5)
Góly: 29. a 70. Le'ai (prvý z 11 m) - 53., 81. a 90.+3 Nikolov, 5. a 45.+2 Petkov, 39. a 44. Krastev, 13. Jordanov (z 11 m), 63. Rusev (z 11 m), 65. Balov
Nový Zéland - Fínsko 0:2 (0:1)
Góly: 25. Pohjanpalo, 85. Oksanen