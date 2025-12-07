VIDEO: Crystal Palace atakuje najlepších. Po góle v závere zápasu sa posunul v tabuľke

Kenny Tete a Eddie Nketiah.
Kenny Tete a Eddie Nketiah. (Autor: TASR/PA via AP)
7. dec 2025 o 19:36
West Ham prišiel o výhru v nadstavenom čase.

Futbalisti Brightonu si s West Hamom rozdelili body v nedeľňajšom dueli 15. kola anglickej Premier League po remíze 1:1.

Hostí z Londýna poslal v 73. minúte do vedenia Jarrod Bowen, ale v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal Georginio Rutter.

VIDEO: Gól Ruttera

„Kladivári“ tak neukončili čakanie na víťazstvo, ktoré po dueli na pôde „čajok“ trvá štyri zápasy.

Crystal Palace bodovalo naplno v londýnskom súboji na pôde Fulhamu po výhre 2:1. Skóre otvoril za hostí v 20. minúte Eddie Nketiah, v 38. minúte vyrovnal Harry Wilson a v 87. minúte rozhodol kapitán „orlov“ Marc Guehi.

Premier League - 15. kolo

FC Brighton - West Ham United 1:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Rutter - 73. Bowen

FC Fulham - Crystal Palace 1:2 (1:1)

Góly: 38. Wilson - 20. Nketiah, 87. Guehi

Tabuľka Premier League

    dnes 19:36
