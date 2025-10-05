Dúbravka nezabránil ďalšej prehre. Nováčik z Burnley ťahá nelichotivú sériu

Martin Dúbravka. (Autor: REUTERS)
5. okt 2025 o 17:37
Slovenský brankár inkasoval dva góly.

LONDÝN.  Futbalisti Aston Villy zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola anglickej Premier League doma nad Burnley 2:1 a dosiahli druhý triumf v sezóne.

V bráne hostí odchytal celý duel slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Jeho tím prehral štyri z posledných piatich zápasov a figuruje so štyrmi bodmi na predposlednom mieste tabuľky.

Druhú výhru v novom ročníku dosiahli aj hráči Newcastlu United, ktorí zdolali Nottingham 2:0 vďaka gólom Bruna Guimaraesa z 58. minúty a Nicka Woltemadeho z penalty v 84. minúte.

Crystal Palace zaznamenal prvú prehru v sezóne, keď nestačil na Everton, ktorý v záverečnej štvrťhodine otočil skóre z 0:1 na 2:1.

Premier League - 7. kolo

Wolverhampton Wanderers - FC Brighton 1:1 (1:0)

Góly: 21. Verbruggen (vl.) - 86. van Hecke

Newcastle United - Nottingham Forest 2:0 (0:0)

Góly: 58. Guimaraes, 84. Woltemade (z 11 m)

FC Everton - Crystal Palace 2:1 (0:1)

Góly: 76. Ndiaye (z 11 m), 90.+3 Grealish - 37. Munoz

Aston Villa - Burnley FC 2:1 (1:0)

Góly: 25. a 63. Malen - 78. Ugochukwu

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/

Tabuľka Premier League

Premier League

