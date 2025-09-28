Dlhočízne čakanie na prvé víťazstvo sa skončilo. Aston Villa zdolala Fulham

Emi Buendia oslavuje gól v zápase Aston Villa - Fulham.
Emi Buendia oslavuje gól v zápase Aston Villa - Fulham. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. sep 2025 o 17:12
ShareTweet0

V neúplnej tabuľke poskočila z 18. na 16. priečku.

LONDÝN. Futbalisti Aston Villy zaznamenali prvé víťazstvo v novom ročníku anglickej Premier League.

Mužstvo z Birminghamu zdolalo v nedeľňajšom zápase 6. kola na domácej pôde FC Fulham 3:1 a v neúplnej tabuľke poskočilo z 18. na 16. priečku. Londýnčania majú na konte osem bodov a patrí im 10. miesto.

Do vedenia išli ako prví už v tretej minúte hostia zásluhou mexického útočníka Raula Jimeneza.

Vyrovnať dokázal do prestávky Ollie Watkins a štyri minúty po zmene strán otočil stav John McGinn.

VIDEO: Fulham po tejto hre rukou nekopal penaltu

Výborný nástup do druhej časti zúročil o necelé dve minúty Emiliano Buendia gólom na 3:1, čím spečatil plný bodový zisk zverencov Unaia Emeryho.

Premier League - 6. kolo:

Aston Villa - FC Fulham 3:1 (1:1)

Góly: 37. Watkins, 49. McGinn, 51. Buendia - 3. Jimenez

Tabuľka Premier League

Premier League

    Emi Buendia oslavuje gól v zápase Aston Villa - Fulham.
    Emi Buendia oslavuje gól v zápase Aston Villa - Fulham.
    Dlhočízne čakanie na prvé víťazstvo sa skončilo. Aston Villa zdolala Fulham
    dnes 17:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Dlhočízne čakanie na prvé víťazstvo sa skončilo. Aston Villa zdolala Fulham