Dlhočízne čakanie na prvé víťazstvo sa skončilo. Aston Villa zdolala Fulham

LONDÝN. Futbalisti Aston Villy zaznamenali prvé víťazstvo v novom ročníku anglickej Premier League.
Mužstvo z Birminghamu zdolalo v nedeľňajšom zápase 6. kola na domácej pôde FC Fulham 3:1 a v neúplnej tabuľke poskočilo z 18. na 16. priečku. Londýnčania majú na konte osem bodov a patrí im 10. miesto.
Do vedenia išli ako prví už v tretej minúte hostia zásluhou mexického útočníka Raula Jimeneza.
Vyrovnať dokázal do prestávky Ollie Watkins a štyri minúty po zmene strán otočil stav John McGinn.
VIDEO: Fulham po tejto hre rukou nekopal penaltu
Výborný nástup do druhej časti zúročil o necelé dve minúty Emiliano Buendia gólom na 3:1, čím spečatil plný bodový zisk zverencov Unaia Emeryho.
Premier League - 6. kolo:
Aston Villa - FC Fulham 3:1 (1:1)
Góly: 37. Watkins, 49. McGinn, 51. Buendia - 3. Jimenez