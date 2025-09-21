Sauer opäť chýbal v základnej zostave. Šancu dostal v presilovke

PARÍŽ. Futbalisti Racingu Štrasburg zaznamenali štvrté víťazstvo v tejto sezóne Ligue 1. V nedeľnom dueli 5. kola triumfovali na pôde Paríža FC 3:2 a bodovo sa dotiahli na vedúci Paríž St. Germain.
Obhajcovia francúzskeho titulu majú oproti Štrasburgu jeden zápas k dobru, ich šláger na ihrisku Marseille odložili pre hroziace búrky na pondelok.
Tretiu prehru za sebou utrpeli hráči FC Toulouse, ktorí podľahli Auxerre 0:1. O víťazstve domáceho tímu rozhodol v závere prvého polčasu Danny Namaso.
V drese hostí nepremenil v 3. minúte pokutový kop Frank Magri, slovenský stredopoliar Mario Sauer nastúpil do hry v 70. minúte.
Monaco si pripísalo tretí triumf za sebou a vyšvihlo sa na druhú priečku tabuľky.
Dvoma gólmi sa na víťazstve nad Métami (5:2) podieľal španielsky krídelník Ansu Fati. Duel Le Havre s Lorientom sa skončil nerozhodne 1:1.
Ligue 1 - 5. kolo
Paríž FC - Racing Štrasburg 2:3 (0:1)
Góly: 81. Dicko, 90.+4 Gory - 27. Paez, 78. Doue, 87. Emegha
AC Le Havre - FC Lorient 1:1 (0:1)
Góly: 47. Soumare - 21. Tosin
AJ Auxerre - FC Toulouse 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Danny Namaso
ČK: 64. Oppegard (Auxerre)
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 70. min./
AS Monaco - FC Méty 5:2 (1:1)
Góly: 46. a 83. Fati, 28. Biereth, 86. Kouao (vlastný), 90.+3 Ilenikhena - 13. Diallo, 67. Hein (z 11 m)