VIDEO: Barcelona sa po nevydarenom El Clásicu otriasla. Skóre duelu otváral Yamal

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 11. kole španielskej La Ligy nad Elche 3:1 a vrátili sa na druhé miesto tabuľky.
Na vedúci Real Madrid strácajú päť bodov. Úradujúci majster položil základ triumfu v úvodnej štvrťhodine, keď sa strelecky presadili Lamine Yamal a Ferran Torres.
VIDEO: Gól Lamina Yamala
Na konci polčasu znížil Rafa Mir, no v 61. minúte pridal tretí gól Barcelony Marcus Rasfhord.
VIDEO: Gól Marcusa Rashforda
Hráči Celty Vigo dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne, La Ligy, keď triumfovali na pôde Levante 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 12. miesto.
O zisku troch bodov pre galícijský tím rozhodol v 91. minúte Miguel Roman.
Levante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop. Deportivo Alaves zdolalo Espanyol Barcelona 2:1.
La Liga - 11. kolo
FC Barcelona - Elche CF 3:1 (2:1)
Góly: 7. Yamal, 11. Torres, 61. Rashford - 42. Mir
Deportivo Alaves - Espanyol Barcelona 2:1 (2:0)
Góly: 5. Suarez, 40. Boye – 56. Roberto, ČK: 90.+2 Boye (Alaves) po druhej ŽK
UD Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)
Góly: 66. Arriaga - 40. Mingueza, 90.+1 Roman, ČK: 26. Vencedor (Levante)