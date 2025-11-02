VIDEO: Barcelona sa po nevydarenom El Clásicu otriasla. Skóre duelu otváral Yamal

Lamine Yamal oslavuje gól.
Lamine Yamal oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. nov 2025 o 20:47
ShareTweet0

Parádnym gólom sa prezentoval aj anglický útočník Marcus Rashford.

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 11. kole španielskej La Ligy nad Elche 3:1 a vrátili sa na druhé miesto tabuľky.

Na vedúci Real Madrid strácajú päť bodov. Úradujúci majster položil základ triumfu v úvodnej štvrťhodine, keď sa strelecky presadili Lamine Yamal a Ferran Torres.

VIDEO: Gól Lamina Yamala

Na konci polčasu znížil Rafa Mir, no v 61. minúte pridal tretí gól Barcelony Marcus Rasfhord.

VIDEO: Gól Marcusa Rashforda

Hráči Celty Vigo dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne, La Ligy, keď triumfovali na pôde Levante 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 12. miesto.

O zisku troch bodov pre galícijský tím rozhodol v 91. minúte Miguel Roman.

Levante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop. Deportivo Alaves zdolalo Espanyol Barcelona 2:1.

La Liga - 11. kolo

FC Barcelona - Elche CF 3:1 (2:1)

Góly: 7. Yamal, 11. Torres, 61. Rashford - 42. Mir

Deportivo Alaves - Espanyol Barcelona 2:1 (2:0)

Góly: 5. Suarez, 40. Boye – 56. Roberto, ČK: 90.+2 Boye (Alaves) po druhej ŽK

UD Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)

Góly: 66. Arriaga - 40. Mingueza, 90.+1 Roman, ČK: 26. Vencedor (Levante)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Lamine Yamal oslavuje gól.
    Lamine Yamal oslavuje gól.
    VIDEO: Barcelona sa po nevydarenom El Clásicu otriasla. Skóre duelu otváral Yamal
    dnes 20:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»VIDEO: Barcelona sa po nevydarenom El Clásicu otriasla. Skóre duelu otváral Yamal