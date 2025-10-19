Futbalisti Coma šokovali favorita. Juventusu pripravili prvú prehru v sezóne

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2 v 7. kole Serie A.
Po sérii troch ligových a celkovo piatich súťažných remíz tak zaznamenali prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej talianskej súťaže.
Domácich poslal už vo 4. minúte do vedenia Kempf a v 79. minúte upravil na konečných 2:0 Paz.
Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.
Serie A - 7. kolo:
Como 1907 - Juventus Turín 2:0 (1:0)
Góly: 4. Kempf, 79. Paz