Futbalisti Coma šokovali favorita. Juventusu pripravili prvú prehru v sezóne

Futbalisti Coma oslavujú gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|19. okt 2025 o 15:03
Víťazný gól strelil už v 4. minúte Kempf.

RÍM. Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2 v 7. kole Serie A.

Po sérii troch ligových a celkovo piatich súťažných remíz tak zaznamenali prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej talianskej súťaže.

Domácich poslal už vo 4. minúte do vedenia Kempf a v 79. minúte upravil na konečných 2:0 Paz.

Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.

Serie A - 7. kolo:

Como 1907 - Juventus Turín 2:0 (1:0)

Góly: 4. Kempf, 79. Paz

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 15:03
