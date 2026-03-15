VIDEO: Frühwald odišiel zo zápasu s červenou kartou. Výhru Plzne poistil slovenský obranca

Slovenský futbalista Dávid Krčík skóroval pri víťazstve Viktorie Plzeň nad Bohemians Praha 2:0 v nedeľnom zápase 26. kola českej ligy.
Dvadsaťšesťročný obranca premenil pokutový kop, ktorý bol nariadený po vylúčení slovenského brankára hostí Tomáša Frühwalda.
VIDEO: Faul Tomáša Frühwalda
Hráči Karvinej premrhali dvojgólové vedenie z prvého polčasu v dueli na pôde Olomouca. Domácim sa podarilo vyrovnať na konečných 2:2 zásluhou Danijela Sturma a novej zimnej posily Václava Sejka.
Teplice pod vedením slovenského trénera Zdenka Frťalu remizovali na ihrisku Slovana Liberec 1:1.
„Sklári“ bodovali v treťom stretnutí za sebou a v tabuľke zostávajú na 11. mieste. Liberec sa posunul na piatu priečku.
Česká liga - 26. kolo
Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)
Góly: 34. Toure, 82. KRČÍK (z 11 m), ČK: 76. FRÜHWALD (Bohemians)
/D. Krčík odohral celý zápas a strelil gól, P. Hrošovský odohral celý zápas, M. Tvrdoň a D. Ťapaj nenastúpili - T. Frühwald chytal do 76. minúty, v ktorej dostal ČK/
Sigma Olomouc - MFK Karviná 2:2 (0:2)
Góly: 49. Sturm, 77. Sejk - 14. Ayaosi, 25. Štorman
/M. Hruška a M. Malý nenastúpili/
Slovan Liberec - FK Teplice 1:1 (0:0)
Góly: 89. Rus (z 11 m) - 74. Svatek
ČK: 88. Fully (Teplice) po 2. ŽK
/P. Dulay hral od 46. minúty, L. Letenay od 78. minúty, I. Krajčírik do zápasu nezasiahol - J. Jakubko hral celý zápas a mal jednu asistenciu, M. Riznič hral do 61. minúty, O. Klimpl a R. Ludha nenastúpili/