VIDEO: Krutý záver pre Dúbravku. Burnley deptalo Liverpool, rozhodla až penalta

LONDÝN. Futbalisti FC Liverpool sú aj po štyroch zápasoch anglickej Premier League stopercentní.
V nedeľnom stretnutí 4. kola mali na trávniku Burnley na mále, ale o víťazstve 1:0 napokon v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol z penalty Mohamed Salah.
VIDEO: Víťazná penalta Salaha
V drese nováčika odchytal celý duel slovenský brankár Martin Dúbravka.
Obhajcovia titulu mali v Burnley jasnú územnú (81-percentné držanie lopty) i streleckú prevahu (27:3), ale z hry sa gólovo presadiť nedokázali.
Domáce mužstvo dohrávalo bez defenzívneho stredopoliara Lesleyho Ugochukwua, ktorý sa z trávnika pobral po druhej žltej karte v 84. minúte.
Rozhodujúci moment napokon prišiel až v nadstavení, keď hlavný rozhodca odpískal penaltu po ruke Hannibala Mejbriho.
Dúbravka si v stretnutí pripísal tri úspešné zákroky, ale na strelu Salaha z jedenástich metrov nestačil.
Premier League - 4. kolo:
FC Burnley - FC Liverpool 0:1 (0:0)
Gól: 90.+3 Salah (z 11 m), ČK: 84. Ugochukwu (Burnley) po 2. ŽK
/M. Dúbravka (Burnley) odohral celý zápas/