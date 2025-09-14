VIDEO: Krutý záver pre Dúbravku. Burnley deptalo Liverpool, rozhodla až penalta

Martin Dúbravka
Martin Dúbravka (Autor: REUTERS)
14. sep 2025 o 17:11
Slovenský brankár si pripísal tri zákroky.

LONDÝN. Futbalisti FC Liverpool sú aj po štyroch zápasoch anglickej Premier League stopercentní.

V nedeľnom stretnutí 4. kola mali na trávniku Burnley na mále, ale o víťazstve 1:0 napokon v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol z penalty Mohamed Salah.

VIDEO: Víťazná penalta Salaha

V drese nováčika odchytal celý duel slovenský brankár Martin Dúbravka.

Obhajcovia titulu mali v Burnley jasnú územnú (81-percentné držanie lopty) i streleckú prevahu (27:3), ale z hry sa gólovo presadiť nedokázali.

Domáce mužstvo dohrávalo bez defenzívneho stredopoliara Lesleyho Ugochukwua, ktorý sa z trávnika pobral po druhej žltej karte v 84. minúte.

Rozhodujúci moment napokon prišiel až v nadstavení, keď hlavný rozhodca odpískal penaltu po ruke Hannibala Mejbriho.

Dúbravka si v stretnutí pripísal tri úspešné zákroky, ale na strelu Salaha z jedenástich metrov nestačil.

Premier League - 4. kolo:

FC Burnley - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 90.+3 Salah (z 11 m), ČK: 84. Ugochukwu (Burnley) po 2. ŽK

/M. Dúbravka (Burnley) odohral celý zápas/

