ONLINE: Manchester City - Manchester United dnes, Premier League LIVE (4. kolo)

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City a Manchestru United dnes hrajú zápas 4. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
Mestské derby hostí Etihad Stadium.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Manchester City - Manchester United dnes (Premier League 2025/2026, 4. kolo, nedeľa, výsledok, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
14.09.2025 o 17:30
4. kolo
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester United
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Premier League medzi mužstvami Manchester City FC a Manchester United FC.
Manchester City vstúpil do novej sezóny hladkým triumfom na pôde Wolverhamptonu, kde zverenci Pepa Guardiolu vyhrali 4:0. V druhom kole však na Etihad narazili na výborne pripravený Tottenham, ktorý im pripravil prvú nepríjemnosť. Nepresvedčivo vyznelo aj posledné ligové vystúpenie proti Brightonu, keď po góle Erlinga Haalanda síce City viedlo, no v závere inkasovalo a napokon odišlo bez bodov.
Manchester United opäť nezačal ligu ideálne. V úvodnom kole podal proti Arsenalu solídny výkon, no prehral tesne 0:1. Na pôde Fulhamu si pripísal iba remízu 1:1 a v ligovom pohári dokonca vyhorel proti štvrtoligovému Grimsby, keď po výsledku 2:2 nezvládol penaltový rozstrel. Náladu si však “červení diabli” napravili v poslednom kole ligy, kde dokázali zdolať Burnley.
Mestské derby tak prichádza vo chvíli, keď ani jeden z tímov nie je bez chýb. City bude chcieť odčiniť zaváhanie proti Brightonu, zatiaľ čo United môže ťažiť zo zlepšeného sebavedomia po výhre nad Burnley.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.