AC Miláno zaváhalo po troch zápasoch. Nepomohli ani góly mladého obrancu

Futbalisti AC Miláno remizovali v domácom dueli 15. kola talianskej Serie A so Sassuolom 2:2. Po tom, čo hostia otvorili skóre, sa dvakrát presadil domáci obranca Davide Bartesaghi.
Ani to však nestačilo priebežnému lídrovi súťaže na tri body, keďže na 2:2 vyrovnal v 77. minúte Francúz Armand Lauriente.
„Rossoneri“ sa vrátili na čelo tabuľky minulý víkend o skóre pred Neapol, ktorý mal k dobru nedeľný zápas na pôde Udinese.
Serie A - 15. kolo
AC Miláno - Sassuolo Calcio 2:2 (1:1)
Góly: 34. a 47. Bartesaghi - 13. Kone, 77. Lauriente