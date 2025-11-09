VIDEO: Doku strelil krásny gól a bolo hotovo. City vyzliekli Liverpool do naha

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 11. kola anglickej Premier League doma nad Liverpooom 3:0 a dostali sa na druhé miesto tabuľky o dva body pred Chelsea.
Na vedúci Arsenal, ktorý v sobotu len remizoval v Sunderlande 2:2, strácajú už len štyri body.
VIDEO: Haalandov gól hlavou
VIDEO: Krásny gól Dokua
Aston Villa zvíťazila nad AFC Bournemouth 4:0 a v tabuľke sa posunuli o skóre pred svojho súpera. Oba tímy nazbierali 18 bodov.
Domáci položili základ triumfu v prvom polčase, v ktorom strelili dva góly. V 28. minúte sa presadil z priameho kopu Emiliano Buendia a o dvanásť minút neskôr pridal druhý zásah po strele spoza pokutového územia Amadou Onana.
Hostia v prvej polovici druhého polčasu dominovali, no nedokázali premeniť ani veľké šance. Tú najväčšiu zmaril brankár Emiliano Martinez, keď v 67. minúte chytil penaltu Antoinovi Semenyovi. Potom už opadol ich odpor a v závere dvakrát inkasovali od Rossa Barkleyho a Donyella Malena.
Len druhú výhru v sezóne dosiahli hráči Nottighamu, ktorí doma zdolali Leeds 3:1 po góloch Ibrahima Sangareho, Morgana Gibbsa-Whitea a Elliotta Andersona z penalty. S deviatimi bodmi sú na predposlednej priečke, Leeds má o dva viac. Crystal Palace doma remizoval s Brightonom 0:0.
Brentford využil presilovku o jedného hráča a doma zdolal Newcastle 3:1. Hostia sa v prvom polčase ujali vedenia po zásahu Harveyho Barnesa, no v 56. minúte vyrovnal Kevin Schade.
V 73. minúte dostal druhú žltú a zároveň červenú kartu stopér hostí Dan Burn a početnú výhodu zužitkoval o päť minút neskôr z penalty Igor Thiago, ktorý v nadstavenom čase ešte zveľadil skóre.
Premier League - 11. kolo:
Manchester City - Liverpool 3:0 (2:0)
Aston Villa - AFC Bournemouth 4:0 (2:0)
Góly: 28. Buendia, 40. Onana, 77. Barkley, 82. Malen
FC Brentford - Newcastle United 3:1 (0:1)
Góly: 56. Schade, 78. a 90.+5 Thiago (prvý z 11 m) - 27. Barnes, ČK: 73. Burn (Newcastle) po druhej ŽK
Crystal Palace - FC Brighton 0:0
Nottingham Forest - Leeds United 3:1 (1:1)
Góly: 15. Sangare, 68. Gibbs-White, 90.+1 Anderson (z 11 m) - 13. Nmecha