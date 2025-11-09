ONLINE: Manchester City - Liverpool FC dnes, Premier League LIVE (11. kolo)

Manchester City - Liverpool FC: ONLINE prenos z 11. kola Premier League.
Manchester City - Liverpool FC: ONLINE prenos z 11. kola Premier League. (Autor: Sportnet)
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Premier League 2025/2026: Manchester City - Liverpool.

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City a Liverpoolu dnes hrajú zápas 11. kola anglickej Premier League 2025/2026.

Kde sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Manchester City - Liverpool FC dnes (Premier League 2025/2026, 11. kolo, nedeľa, LIVE)

Anglická Premier League  2025/2026
09.11.2025 o 17:30
11. kolo
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 11. kola anglickej Premier League medzi mužstvami Manchester City a Liverpool FC.

City ťahá na domácom trávniku sériu štyroch ligových víťazstiev v rade, keď po triumfe 3:0 v derby o Manchester zvíťazilo aj proti Burnley 5:1, Evertonu 2:0 či Bournemouthu 3:1.

Liverpool sa naopak na trávniku súpera trápi, keď zvíťazil v jedinom zápase z posledných piatich v rámci všetkých súťaží. Po prehre s Crystal Palace nestačili aj na Galatasaray, Chelsea a Brentford.

Posledné vzájomné zápasy na pôde Citizens:
Manchester City 0-2 Liverpool (2025)
Manchester City 1-1 Liverpool (2023)
Manchester City 4-1 Liverpool (2023)
Manchester City 3-2 Liverpool (2022)
Manchester City 2-3 Liverpool (2022)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Premier League

Premier League

