ONLINE: Manchester City - Liverpool FC dnes, Premier League LIVE (11. kolo)

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City a Liverpoolu dnes hrajú zápas 11. kola anglickej Premier League 2025/2026.
ONLINE: Manchester City - Liverpool FC dnes (Premier League 2025/2026, 11. kolo, nedeľa, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
09.11.2025 o 17:30
11. kolo
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 11. kola anglickej Premier League medzi mužstvami Manchester City a Liverpool FC.
City ťahá na domácom trávniku sériu štyroch ligových víťazstiev v rade, keď po triumfe 3:0 v derby o Manchester zvíťazilo aj proti Burnley 5:1, Evertonu 2:0 či Bournemouthu 3:1.
Liverpool sa naopak na trávniku súpera trápi, keď zvíťazil v jedinom zápase z posledných piatich v rámci všetkých súťaží. Po prehre s Crystal Palace nestačili aj na Galatasaray, Chelsea a Brentford.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Citizens:
Manchester City 0-2 Liverpool (2025)
Manchester City 1-1 Liverpool (2023)
Manchester City 4-1 Liverpool (2023)
Manchester City 3-2 Liverpool (2022)
Manchester City 2-3 Liverpool (2022)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.