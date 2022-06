Angličania sú naďalej stopercentní, na ME postúpili do semifinále

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka zdolali vo svojom druhom zápase v B-skupine ME hráčov do 19 rokov Srbsko 4:0 a zabezpečili si postup do semifinále.

So šiestimi bodmi vedú tabuľku a už nemôžu v nej skončiť horšie ako na druhom mieste. Dva góly strelil v Banskej Bystrici Dane Scarlett, ďalšie pridali v druhom polčase Carney Chukwuemeka a Daniel Jebbison.

Angličania majú aj istý postup na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii.

Na druhej postupovej priečke v "béčku" sú zatiaľ reprezentanti Izraela, ktorí v stredu vybojovali prvé víťazstvo, keď si poradili s Rakúskom 4:2.