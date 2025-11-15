Brazília zvíťazila nad Senegalom, presadil sa mladík z Chelsea. Triumfovala aj Venezuela

BRATISLAVA. Futbalisti Venezuely zdolali v prípravnom zápase výber Austrálie 1:0. Rozhodol o tom gól Jesusa Ramireza Diaza v 38. minúte. Hralo sa v americkom Houstone.
V ruskom Soči prehralo domáce mužstvo s Čile 0:2. Strelecky sa presadili Gonzalo Tapia a striedajúci Ben Brereton Diaz.
Na londýnskom Emirates Stadium zvíťazili Brazílčania nad Senegalom 2:0, gólovo sa na tom podieľali Estevao a Casemiro.
Prípravné zápasy - výsledky:
Venezuela - Austrália 1:0 (1:0)
Gól: 38. Ramirez Diaz
Rusko - Čile 0:2 (0:1)
Góly: 37. Tapia, 76. Brereton Diaz
Brazília - Senegal 2:0 (2:0)
Góly: 28. Estevao, 35. Casemiro