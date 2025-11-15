Brazília zvíťazila nad Senegalom, presadil sa mladík z Chelsea. Triumfovala aj Venezuela

Estevao oslavuje so spoluhráčmi gól v sieti Senegalu. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. nov 2025 o 19:13
Čile zdolalo Rusko 2:0.

BRATISLAVA. Futbalisti Venezuely zdolali v prípravnom zápase výber Austrálie 1:0. Rozhodol o tom gól Jesusa Ramireza Diaza v 38. minúte. Hralo sa v americkom Houstone.

V ruskom Soči prehralo domáce mužstvo s Čile 0:2. Strelecky sa presadili Gonzalo Tapia a striedajúci Ben Brereton Diaz.

Na londýnskom Emirates Stadium zvíťazili Brazílčania nad Senegalom 2:0, gólovo sa na tom podieľali Estevao a Casemiro.

Prípravné zápasy - výsledky:

Venezuela - Austrália 1:0 (1:0)

Gól: 38. Ramirez Diaz

Rusko - Čile 0:2 (0:1)

Góly: 37. Tapia, 76. Brereton Diaz

Brazília - Senegal 2:0 (2:0)

Góly: 28. Estevao, 35. Casemiro

