VIDEO: Messi kopol katastrofálnu panenku a Inter prehral. Müller zaznamenal prvý hetrik v MLS

NEW YORK. Argentínsky futbalista Lionel Messi nepremenil penaltu v zápase Charlotte - Inter Miami v rámci severoamerickej MLS. Jeho tím prehral 0:3.
Messi tak nenadviazal na dvojgólové predstavenie zo zápasu proti Venezuele začiatkom týždňa.
VIDEO: Messi nepremenil penaltu
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa za stavu 0:0 pokúsil kopnúť panenku, no napokon chorvátskeho brankára Charlotte neprekonal.
Oveľa lepší zápas absolvoval Thomas Müller, ktorý sa v deň svojich 36. narodenín presadil do siete Philadelphie Union hneď trikrát.
VIDEO: Hetrik Thomasa Müllera
Jeho Vancouver Whitecaps totálne rozdrvili americký tím výsledkom 7:0.
Výsledok mnohých prekvapil, nakoľko Philadelphia vedie východnú konferenciu s 57 bodmi. Vancouver sa drží v západnej konferencii na tretej priečke. Má 52 bodov.
Inter Miami má o 4 zápasy menej ako Philadelphia a stráca na čelo 11 bodov.
VIDEO: Zostrih zápasu Vancouver - Philadelphia