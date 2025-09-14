VIDEO: Messi kopol katastrofálnu panenku a Inter prehral. Müller zaznamenal prvý hetrik v MLS

Kristijan Kahlina chytá penaltu Lionela Messiho v zápase Charlotte - Inter Miami v MLS.
Kristijan Kahlina chytá penaltu Lionela Messiho v zápase Charlotte - Inter Miami v MLS. (Autor: TASR/AP)
14. sep 2025 o 11:06
Noc v Severnej Amerike priniesla rozdielne emócie pre futbalových veteránov.

NEW YORK. Argentínsky futbalista Lionel Messi nepremenil penaltu v zápase Charlotte - Inter Miami v rámci severoamerickej MLS. Jeho tím prehral 0:3.

Messi tak nenadviazal na dvojgólové predstavenie zo zápasu proti Venezuele začiatkom týždňa.

VIDEO: Messi nepremenil penaltu

Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa za stavu 0:0 pokúsil kopnúť panenku, no napokon chorvátskeho brankára Charlotte neprekonal.

Oveľa lepší zápas absolvoval Thomas Müller, ktorý sa v deň svojich 36. narodenín presadil do siete Philadelphie Union hneď trikrát.

VIDEO: Hetrik Thomasa Müllera

Jeho Vancouver Whitecaps totálne rozdrvili americký tím výsledkom 7:0.

Výsledok mnohých prekvapil, nakoľko Philadelphia vedie východnú konferenciu s 57 bodmi. Vancouver sa drží v západnej konferencii na tretej priečke. Má 52 bodov.

Inter Miami má o 4 zápasy menej ako Philadelphia a stráca na čelo 11 bodov.

VIDEO: Zostrih zápasu Vancouver - Philadelphia

Tabuľka MLS

MLS

    dnes 11:06
