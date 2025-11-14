Argentína uspela proti africkému mužstvu aj vďaka Messimu, Uzbekistan zdolal účastníka MS

BRATISLAVA. Argentínski futbalisti zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Angolou 2:0.
Zápas sa hral v angolskej metropole Luande na Estadio 11 de Novembro a o góly favorita sa postarali Lautaro Martinez a Lionel Messi.
VIDEO: Gól Lionela Messiho
Kapitán majstrov sveta v prvom polčase prihral na presný zásah Martinezovi, po zmene strán si obaja vymenili úlohy.
V druhom zápase uspeli futbalisti Uzbekistanu, ktorí zdolali už istého účastníka MS Egypt 2:0.
Prípravné zápasy - výsledky:
Saudská Arábia - Pobrežie Slonoviny 1:0 (1:0)
Gól: 8. Al Shamat
Angola - Argentína 0:2 (0:1)
Góly: 43. Martinez, 82. Messi
Uzbekistan - Egypt 2:0 (2:0)
Góly: 4. a 43. Urunov