Argentína uspela proti africkému mužstvu aj vďaka Messimu, Uzbekistan zdolal účastníka MS

Lionel Mess v drese Argentíny. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. nov 2025 o 19:34
Kapitán majstrov sveta bol pri oboch góloch svojho tímu.

BRATISLAVA. Argentínski futbalisti zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Angolou 2:0.

Zápas sa hral v angolskej metropole Luande na Estadio 11 de Novembro a o góly favorita sa postarali Lautaro Martinez a Lionel Messi.

VIDEO: Gól Lionela Messiho

Kapitán majstrov sveta v prvom polčase prihral na presný zásah Martinezovi, po zmene strán si obaja vymenili úlohy.

V druhom zápase uspeli futbalisti Uzbekistanu, ktorí zdolali už istého účastníka MS Egypt 2:0.

Prípravné zápasy - výsledky:

Saudská Arábia - Pobrežie Slonoviny 1:0 (1:0)

Gól: 8. Al Shamat

Angola - Argentína 0:2 (0:1)

Góly: 43. Martinez, 82. Messi

Uzbekistan - Egypt 2:0 (2:0)

Góly: 4. a 43. Urunov

Reprezentácie

dnes 19:34
